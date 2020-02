Rotterdam Open: Αποκλείστηκε από τον 1ο γύρο ο Μεντβέντεφ (vids)

Θύμα... έκπληξης έπεσε ο Ντανίλ Μεντβέντεφ στην πρεμιέρα του στο Rotterdam Open.

Ο Ρώσος (Νο5) που ήταν Νο1 στο ταμπλό ηττήθηκε με 6-4, 6-3 από τον Βάσεκ Πόσπισιλ και έμεινε εκτός συνέχειας από τον 1ο γύρο.

Ο Καναδός που δείχνει σε πολύ καλή κατάσταση αφού έφτασε την Κυριακή και στον τελικό στο τουρνουά στο Μονπελιέ δεν συνάντησε δυσκολίες...

Ο Μεντβέντεφ ξεκίνησε με μπρέικ (1-0), ο Καναδός θα ισοφαρίσει σε 2-2 με μπρέικ και θα προηγηθεί με 2-3 και 3-4.

Ισοφαρίζει σε 4-4 ο Μεντβέντεφ αλλά θα χάσει το 1ο σετ με μπρέικ (6-4)! Στο 2ο ο Καναδός θα προηγηθεί με μπρέικ με 1-3 και 2-5 και θα επικρατήσει με 3-6. Στον επόμενο γύρο θα παίξει με τον Κραϊνοβιτς.

Μετά από τον αποκλεισμό του Μεντβέντεφ ο Τσιτσιπάς είναι ο κορυφαίος στο ταμπλό και έφυγε από τη... μέση ο δυσκολότερος αντίπαλος για τον τίτλο.

Η μέρα δεν ήταν καλή για τους Ρώσους στο Ρότερνταμ. Ο Κατσάνοφ μπορεί ν' απέκλεισε στους "32" τον Φονίνι αλλά ηττήθηκε με 4-6, 6-3, 6-4 από τον Έβανς ο οποίος και συνεχίζει στα προημιτελικά!

Pospisil's POPPIN' @VasekPospisil stuns top-seeded Daniil Medvedev with a commanding performance in Rotterdam, 6-4 6-3. #abnamrowtt pic.twitter.com/2PD2xT3d9H

syrup MAX @VasekPospisil earns his third career Top-5 win, and first since 2017

Will return to Top 100 next Monday for first time since 2018 pic.twitter.com/Jxwb3QzFZG

— Tennis TV (@TennisTV) February 12, 2020