Rotterdam Open: Το μεσημέρι της Πέμπτης ο αγώνας του Τσιτσιπά (vid)

Με στόχο την πρόκριση του στους "8" του Rotterdam Open o Στέφανος Τσιτσιπάς θ' αντιμετωπίσει την Πέμπτη (16:00, Cosmote Sport 6) τον Αλιάζ Μπέντενε.

Ο Τσιτσιπάς δεν έχει παίξει ποτέ ξανά με τον 30χρόνο Σλοβένο τενίστα που είναι στο Νο52 της παγκόσμιας κατάταξης.

Εάν φτάσει στη νίκη συνεχίζει στους "8" και θα παίξει με τον νικητή του αγώνα του Ντιμιτρόφ με τον Αλιασίμ.

Ο Στέφανος πέτυχε την 1η νίκη του στην ιστορία του στο τουρνουά κόντρα στον Χουρκάτς την Τρίτη και θα ήθελε φτάσει έως τον τελικό της Κυριακής.

Στο ταμπλό ο Έλληνας είναι στο Νο2 και ο Ντανίλ Μεντβέντεφ στο Νο1.

Στο μεταξύ, στον 2ο γύρο προκρίθηκε και ο Γκαέλ Μονφίς ο οποίος επικράτησε με 6-3, 6-2 του Πορτογάλου Σόουζα και θα παίξει με τον Σιμόν.

Returning to Rotterdam with a win

Defending #abnamrowtt champion @Gael_Monfils defeats Sousa 6-3 6-2 to get his title defence off to the perfect start!

@TennisTV pic.twitter.com/VqUUSaMoK3

— ATP Tour (@atptour) February 12, 2020