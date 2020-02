Με Κορνέ η Σάκκαρη στην Αγία Πετρούπολη (vids)

Την έμπειρη Αλιζέ Κορνέ (Νο60) θ' αντιμετωπίσει την Πέμπτη στον 2ο γύρο του τουρνουά της Αγίας Πετρούπολης η Μαρία Σάκκαρη.

Η τενίστρια από την Γαλλία επικράτησε εύκολα 6-1, 6-2 της Οσταπένκο και πήρε το εισιτήριο για τους "16".

Η Σάκκαρη με την Κορνέ έχουν παίξει 2 φορές στο παρελθόν και η Μαρία έχει 2 νίκες.

Το 2017 έπαιξαν για πρώτη φορά στο Australian Open με την Σάκκαρη να επικρατεί με 5-7, 6-4, 1-6. Το δεύτερο τους παιχνίδι ήταν πάλι το 2017 στο Γουχάν με την Σάκκαρη να κερδίζει στον προημιτελικό με 2-0 σετ.

.@alizecornet powers past Ostapenko!

Sealing the 6-1, 6-2 win at the @Formula_TX! pic.twitter.com/Tgjmkrn1Ci

— WTA (@WTA) February 12, 2020