Νοκ άουτ από τον 1ο γύρο στο Rotterdam Open τέθηκε ο Φάμπιο Φονίνι.

Ο Ιταλός, πρώην top-10, ηττήθηκε με 6-3, 6-3 από τον Ρώσο Κάρεν Κατσάνοφ και αποχαιρέτησε το τουρνουά.

Στους "16" συνεχίζει και ο Καναδός Αλιασίμ που επικράτησε με 6-3, 1-6, 6-3 του έμπειρου Στρουφ ενώ με νίκη ξεκίνησε και ο Ρούμπλεφ που κέρδισε με 6-3, 6-3 τον Μπασιλασβίλι.

Ο Τσιτσιπάς εάν ξεπεράσει το εμπόδιο του Χουρκάτς θα παίξει με τον Σλοβένο Μπένετε ο οποίος άφησε εκτός συνέχειας με 6-2, 6-4 τον Περ.

High Five @felixtennis picks up his 5th win of 2020, battling past Struff 6-3 1-6 6-3 to set a meeting with Grigor Dimitrov in Round 2#abnamrowtt pic.twitter.com/orWj69X9YH

— Tennis TV (@TennisTV) February 11, 2020