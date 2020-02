Rotterdam Open: Η έκπληξη για τα γενέθλια του Μεντβέντεφ (vid)

Στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας γιόρτασε τα 24α γενέθλια του ο Ντανίλ Μεντβέντεφ.

Ο Ρώσος τενίστας που γεννήθηκε στη Μόσχα στις 11/2/1996 συμμετέχει ως Νο1 στο ταμπλό στο τουρνουά του Ρότερνταμ και αρχίζει τους αγώνες του την Τετάρτη απέναντι στον Καναδό Πόσπισιλ.

Οι διοργανωτές φυσικά δεν ξέχασαν τα γενέθλια του και του έκαναν ένα πάρτι έκπληξη με τούρτα.

Ο Μεντβέντεφ που είναι στο Νο5 της παγκόσμιας κατάταξης έχει φτάσει έως το Νο4 και η μεγαλύτερη επιτυχία του ήταν η συμμετοχή του στον τελικό του US Open 2019.

A nice surprise for the no. 1 seed and birthday boy @DaniilMedwed

Enjoy! #abnamrowtt pic.twitter.com/kfX5jkpwAb

— ABN AMRO WTT (@abnamrowtt) February 11, 2020