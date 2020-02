Rotterdam Open: Την Τρίτη ο αγώνας του Τσιτσιπά με τον Χουρκάτς (vids)

Από το διπλό θα ξεκινήσει τις προσπάθειες του στο τουρνουά του Ρότερνταμ ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Ο Έλληνας που είναι στο Νο6 της παγκόσμιας κατάταξης θα είναι για πρώτη φορά "ζευγάρι" με τον Σέρβο Νέναντ Ζίμονιτς και θα παίξουν στον 1ο γύρο την Δευτέρα (17:30) με τους Ζαν Ζουλιάν Ροζέρ/Ορία Τεκάου.

Την Τρίτη θα ξεκινήσει και στο απλό απέναντι στον Χούμπερτ Χουρκάτς.

Με τον Πολωνό που είναι στο Νο28 έχει αγωνιστεί 5 φορές και ο Έλληνας έχει 4-1 νίκες.

Από το πρόγραμμα της Δευτέρας στο απλό ξεχωρίζει το παιχνίδι του Ντιμιτρόφ με τον Σαποβάλοφ.

To τουρνουά θα καλυφθεί από το Cosmote Sport 6.

Stefanos Tsitsipas on our new look centre court. A fine combination, so we think. #abnamrowtt pic.twitter.com/1kyhE004DW

— ABN AMRO WTT (@abnamrowtt) February 9, 2020