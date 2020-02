Φέντερερ - Ναδάλ: Ο Ρότζερ φόρεσε τη φανέλα της Νοτίου Αφρικής (vids)

Ένα όμορφο δώρο έλαβε ο Ρότζερ Φέντερερ πριν από τον μεγάλο του αγώνα με τον Ράφα Ναδάλ στο Κέιπ Τάουν.

Όταν ολοκληρώθηκε η παρουσία έκανε την εμφάνιση του στο κορτ ο αστέρας της εθνικής ομάδας ράγκμπι της Νοτίου Αφρικής Siya Kolisi για να χαρίσει στον Ελβετό μια φανέλα!

Ο Ρότζερ πήρε τη φανέλα ράγκμπι με το Νο8 στην πλάτη, προπονήθηκε μ' αυτή και φωτογραφήθηκε πριν από την έναρξη του αγώνα.

Λόγω της αγάπης του για τη Νότια Αφρική παρακολουθεί την αθλητική δράση στη χώρα και δεν θα μπορούσε να μην συγχαρεί τον Kolisi και τους συμπαίκτες του όταν τον περασμένο Νοέμβριο κέρδισαν τον παγκόσμιο τίτλο!

Siya Kolisi presents Roger Federer with his very own @Springboks jersey! #MatchInAfrica pic.twitter.com/rp4teA2GBQ

— Tennis TV (@TennisTV) February 7, 2020