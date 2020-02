Ο ιδρυτής της Microsoft Μπιλ Γκέιτς μαζί με τον Ρότζερ Φέντερερ κέρδισαν στο διπλό του σπουδαίου φιλανθρωπικού αγώνα για την Αφρική που φιλοξενεί το Κέιπ Τάουν.

Ο Ρότζερ μαζί με τον Μπιλ, που δεν ήταν και τόσο φορμαρισμένος επικράτησαν με 6-3 των Ναδάλ και Νοά και αποθεώθηκαν από το κοινό!

Μετά από τον αγώνα ο Μπιλ Γκέιτς συνεχάρη δημόσια τον Φέντερερ για την σπουδαία πρωτοβουλία του.

Τον αγώνα παρακολουθούν η μητέρα και ο πατέρας του Ρότζερ και φυσικά η σύζυγος του Μίρκα.

Μάλιστα η Λινέτ Φέντερερ έστριψε και το κέρμα πριν από το σπουδαίο διπλό!

Where have we seen this routine before?! @RafaelNadal @Trevornoah #MatchInAfrica pic.twitter.com/XThKPOyudC

It definitely looks like @Trevornoah is excited to be taking part in the #MatchInAfrica with @RafaelNadal in his home country, as they take on @rogerfederer and @BillGates

Watch live: https://t.co/3wUsZ1pF9y. pic.twitter.com/5pA3HN1FSz

— SuperSport (@SuperSportTV) February 7, 2020