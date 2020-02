Ιστορία γράφουν αυτή την ώρα ο Ρότζερ Φέντερερ και ο Ράφα Ναδάλ στο Κέιπ Τάουν!

Στο 6ο παιχνίδι που διοργανώνει ο Ελβετός για τα παιδιά της Αφρικής στο στάδιο του Κέιπ Τάουν με καλεσμένο τον Ναδάλ συμμετέχει ο Μπιλ Γκέιτς αλλά και ο Τρεβόρ Νοά!

Ο Ρότζερ μαζί με τον Γκέιτς παίζουν αυτή την ώρα διπλό με τους Ναδάλ-Νοά ενώ όλοι τους αποθεώθηκαν κατά την είσοδο τους.

Φυσικά στις φωτογραφίες είναι και η μητέρα του Φέντερερ, Λινέτ, η οποία είναι από τη Νότια Αφρική.

Here come the stars! Cape Town welcomes @rogerfederer and his doubles partner @BillGates Live Stream Match In Africa For Free https://t.co/qTb4QAKGls pic.twitter.com/h9uJLkmjN4 — Tennis TV (@TennisTV) February 7, 2020

Lynette Federer joins the action in Cape Town pic.twitter.com/3mn0ZmsuxE — Tennis TV (@TennisTV) February 7, 2020