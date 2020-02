Φέντερερ - Ναδάλ: Για τα παιδιά της Αφρικής και τη μαμά (pics&vids)

Μοναδικές στιγμές ζει από την Πέμπτη η πόλη του Κέιπ Τάουν.

Η Νότιος Αφρική μετά από το Μουντιάλ του 2010 φιλοξενεί έστω και για μια ημέρα κάτι μοναδικό σε παγκόσμιο επίπεδο.

Μια "μονομαχία" Ναδάλ-Φέντερερ σε ποδοσφαιρικό γήπεδο και με περισσότερους από 50.000 θεατές στην εξέδρα.

Ο αγώνας θα αρχίσει την Παρασκευή (20:30) αλλά οι δυο θρύλοι έχουν "ανάψει" φωτιά στην πόλη.

Ο Φέντερερ μίλησε για τον πολύ καλό του φίλο, ο Ναδάλ αποθέωσε τον Ελβετό και οι δυο τους φωτογραφήθηκαν μαζί με την μητέρα του Ρότζερ, την Λινέτ.

Η μητέρα του "Βασιλιά" είναι από τη Νότιο Αφρική και ο μικρός Ρότζερ περνούσε εκεί τα καλοκαίρια του.

Αγαπάει την Αφρική και μέσω του ιδρύματος του είναι πάντα δίπλα στα παιδιά και σ' όσους έχουν ανάγκη.

Τώρα κάνει στους Αφρικανούς ένα μοναδικό δώρο... Να δουν από κοντά έναν αγώνα Φέντερερ-Ναδάλ και μάλιστα σε ποδοσφαιρικό στάδιο.

Ένας αγώνας διαφήμιση, ο 6ος, του Φέντερερ για την Αφρική.

Πριν από το σπουδαίο παιχνίδι οι δυο τους αντάλλαξαν... μπαλιές ενώ μίλησαν και φωτογραφήθηκαν με τα παιδιά!

