Ναδάλ: Προετοιμασία στο Κουβέιτ για τον Ράφα (vid)

Στην νέα Ακαδημία του στο Κουβέιτ συνεχίζει την προετοιμασία του ο Ράφα Ναδάλ.

Το Νο2 της παγκόσμιας κατάταξης ταξίδεψε από την Μελβούρνη στο Κουβέιτ και εν συνεχεία θα πετάξει για το Κέιπ Τάουν για ν' αντιμετωπίσει σε παιχνίδι για φιλανθρωπικό σκοπό τον Φέντερερ.

Το πρώτο τουρνουά που θα τον δούμε θα είναι αυτό στο Ακαπούλκο (24-29/2) στο Μεξικό.

World No. 2 putting in work for the first time on his new academy in Kuwait @RafaelNadal I @rnadalacademy pic.twitter.com/9ECetCBcNo

— US Open Tennis (@usopen) February 4, 2020