Η νέα εποχή χωρίς το Wimbledon (vid)

Αυτή την εποχή θα είχαμε τους πρώτους αγώνες στο γρασίδι και με αργά και σταθερά βήματα οδηγούμασταν στο Wimbledon.

Το παλαιότερο τουρνουά τένις στον κόσμο δεν θα διεξαχθεί το 2020, για πρώτη φορά μετά από το 1945, λόγω του covid-19 αλλά οι Άγγλοι δεν μπορεί να ζήσουν χωρίς αυτό.

Το Wimbledon "ανέβασε" ένα σπουδαίο video με την εποχή του Wimbledon αλλά χωρίς το Wimbledon.

Με τα "αστέρια" του τένις και του Wimbledon 2019 αλλά και με τους "μιμητές" του τουρνουά το έτος 2020.

Being apart doesn't mean you can't play your part.

Introducing #WimbledonRecreated, with the help of a few familiar faces... pic.twitter.com/BrmIvyKEKK

— Wimbledon (@Wimbledon) June 11, 2020