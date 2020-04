Τσιτσιπάς για ακύρωση Wimbledon: «Σκεφτόμουν ότι ήταν πρωταπριλιάτικο αστείο» (pic)

Την 1η Απριλίου 2020 οι Βρετανοί ανακοινώνουν την ακύρωση του Wimbledon 2020 για πρώτη φορά μετά από το 1945.

Όλος ο κόσμος του τένις "πάγωσε", με πρώτον τον Ρότζερ Φέντερερ, ο οποίος έδωσε ήδη ραντεβού στο Λονδίνο για το 2021.

Ο κορονοϊός (covid-19) κατάφερε ν' ακυρώσει το πιο παλιό τουρνουά τένις του πλανήτη και όλοι θα ήθελαν να πιστέψουν πως είναι ένα αστείο για την πρωταπριλιά.

Αυτό έγραψε και ο Στέφανος Τσιτσιπάς στο μήνυμα του για την απόφαση των Βρετανών: «Ξάπλωσα στο κρεβάτι σκεπτόμενος πως όλο αυτό ήταν ένα πρωταπριλιάτικο αστείο, αλλά ξύπνησα σήμερα και διαπίστωσα πως το Wimbledon έχει πραγματικά ακυρωθεί. Θα μου λείψει αυτό το ξεχωριστό τουρνουά και ανυπομονώ για το 2021. Μείνετε σπίτι, μείνετε υγιείς (πνευματικά)!».

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς που είναι στο Νο6 της παγκόσμιας κατάταξης έχει συμμετάσχει στο Wimbledon από το 2017 έως το 2019 και το 2018 έφτασε έως τον 4ο γύρο!

I went to bed thinking this was all a bad April fools joke but I woke up today to find the Wimbledon is actually cancelled, I will miss this special event and I can’t wait to 2021, stay home, stay sane! https://t.co/euJIVcT8PL

— Stefanos Tsitsipas (@StefTsitsipas) April 2, 2020