Ο μπαμπάς Νόβακ Τζόκοβιτς κέρδισε τον Κάιλ Έντμουντ στον 2ο γύρο του US Open και μετά από το παιχνίδι στις δηλώσεις του δεν ξέχασε την κόρη του.

Η Τάρα έγινε σήμερα 3 ετών και ο Νόβακ Τζόκοβιτς της είπε και χρόνια πολλά μέσα από την κάμερα και σε ζωναντή σύνδεση!

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς είναι παντρεμένος με την Γέλενα και έχουν δυο παιδιά, την Τάρα και τον Στέφαν.

Following his win today, Novak Djokovic wished his 3-year-old daughter a Happy Birthday @Djokernole I #USOpen pic.twitter.com/Q3NyOnvPs2

— US Open Tennis (@usopen) September 2, 2020