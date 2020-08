US Open: Με το δεξί Κβίτοβα, Πλίσκοβα και Κέρμπερ (vid)

Με νίκη ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της στο US Open το Νο1 του ταμπλό η Καρολίνα Πλίσκοβα.

Η Τσέχα επικράτησε με 6-4, 6-0 της Καλίνινα ενώ η Πέτρα Κβίτοβα απέκλεισε με 6-3, 6-2 την Μπέγκου.

Στον 2ο γύρο συνεχίζει και η Αντζελίκ Κέρμπερ που κέρδισε με 6-4, 6-4 την Τομζιάνοβιτς ενώ με νίκες ξεκίνησαν οι Βοντρούσοβα και Μλαντένοβιτς.

@Petra_Kvitova advances with a 6-2, 6-3, win over Begu! #USOpen pic.twitter.com/cJEBXPvWYE

Come in on @KaPliskova's forehand at your own peril.

The top seed takes the opening set, 6-4. #USOpen pic.twitter.com/zDw6jqLAkD

— US Open Tennis (@usopen) August 31, 2020