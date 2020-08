Ζβέρεφ - Άντερσον 3-1: Στον 2ο γύρο του US Open ο Γερμανός (vid)

Αν και δυσκολεύτηκε αρκετά ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ συνεχίζει στο US Open.

Υπό το βλέμμα του Άντι Μάρεϊ ο οποίος τον απέκλεισε νωρίς στο Western and Southern Open ο Γερμανός επικράτησε με 7-6 (2), 5-7, 6-3, 7-5 του πρώην Νο3 Κέβιν Άντερσον ο οποίος σιγά σιγά βρίσκει τα πατήματα του.

Το παιχνίδι είχε διάρκεια 3.06' και το Νο7 της παγκόσμιας κατάταξης έκανε το χρέος του και είναι στον 2ο γύρο. Οι πόντοι ήταν 139-126, οι άσοι 20-18 για τον Άντερσον και τα αβίαστα λάθη 33-42.

Σ' άλλα παιχνίδια της πρεμιέρας, ο Ντένις Σαποβάλοφ επικράτησε με 6-4, 4-6, 6-3, 6-2 του Κόρντα, ο Μπόρντα Τσόριτς με 7-5, 6-3, 6-1 του Αντουχάρ ενώ εκτός συνέχειας έμεινε ο Ντούσαν Λάγιοβιτς που ηττήθηκε από τον Γκερασίμοβ με 6-1, 4-6, 6-4, 6-4.

