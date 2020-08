Με δημοσίευση της στα social media η Γκαρμπίνε Μουγκουρούθα ανακοίνωσε ότι λόγω ενοχλήσεων στον αστράγαλο δεν θα συμμετάσχει στο Western and Southern Open που αρχίζει στις 22/8 στη Νέα Υόρκη αλλά άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο εάν το επιτρέψει το σώμα της να είναι στο US Open.

H ανακοίνωση της 26χρονης Ισπανίδας πρώην Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης:

«Ακολουθώντας τις συμβουλές της ιατρικής μου ομάδας, αποφάσισα να αποσύρω τη συμμετοχή μου από το Western & Southern Open, εξαιτίας ενοχλήσεων στον αριστερό αστράγαλο. Ελπίζω να συνεχίσω να καλυτερεύω και να έχω την ευκαιρία να αγωνιστώ στο US Open.

Ξέρω πως η WTA και η USTA κάνουν θαυμάσια δουλειά για να μπορέσουμε να αγωνιστούμε ξαλά και θα δουλέψω σκληρά για να είμαι καλύτερα τις επόμενες μέρες».

Hola a todos, no podré jugar en @CincyTennis pero espero estar lista para el #USOpen gracias por el apoyo

Hi all ñ, I will not be ready for Cincy but i hope to be at the @usopen thanks for your support

pic.twitter.com/S295IQ99NJ

— Garbiñe Muguruza (@GarbiMuguruza) August 17, 2020