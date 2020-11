Διαφωνία Τζόκοβιτς - Ναδάλ για τον αριθμό σετ στα Grand Slam (vid)

Θέμα με τον αριθμό των σετ έχει προκύψει τις τελευταίες ημέρες στο Λονδίνο με 2 από τα 3 μέλη του Big-3 να παίρνουν θέση.

Έως σήμερα τα μοναδικά τουρνουά όπου οι αγώνες στους άνδρες κρίνονται στο best of five (5 σετ) είναι τα 4 Grand Slam, το Wimbledon, το Roland Garros, το Australian Open και το US Open.

Όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια κρίνονται στο best of three.

Υπέρ της αλλαγής ο Τζόκοβιτς

Ο Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης Νόβακ Τζόκοβιτς ρωτήθηκε στο Λονδίνο και στο ATP Finals εάν θέλει αλλαγή στο σύστημα και απάντησε θετικά.

Ο Σέρβος σημείωσε μεταξύ άλλων: «Είμαι υποστηρικτής του best-of-three για όλα τα τουρνουά, παρόλο που τα Slams πάντα ήταν best-of-five. Προφανώς μένει έτσι λόγω ιστορίας και δεν ξέρω αν υπάρχει πιθανότητα να αλλάξει αυτό, αλλά είμαι υπέρμαχος των best-of-three αγώνων παντού.

Ο λόγος είναι ότι αισθάνομαι πως τα τουρνουά είναι πολλά, δίνουμε αρκετούς αγώνες κατά τη διάρκεια του έτους. Έχουμε μεγαλύτερη σεζόν σε σχέση με τα υπόλοιπα αθλήματα. Και υπάρχουν τουρνουά κυριολεκτικά κάθε εβδομάδα. Δε βλέπω λόγο για να παίζουμε και best-of-five, πέρα από το λόγο της ιστορίας των τουρνουά και της παράδοσης».

Διαφωνεί ο Ράφα

Ο κάτοχος 20 τίτλων Grand Slam εκ των οποίων τα 13 είναι Roland Garros, ο Ράφα Ναδάλ, έχει διαφορετική άποψη: «Είμαι τελείως ενάντιος στο να αλλαχθεί αυτό στα Grand Slams. Έχουμε μια μέρα κενό και πιστεύω πως το σύστημα best-of-five είναι αυτό που κάνει τη διαφορά σ' αυτά τα τουρνουά.

Είναι κομμάτι της ιστορίας του αθλήματός μας. Αυτά τα τουρνουά απαιτούν κάτι παραπάνω από τον παίκτη, να είναι δυνατότερος πνευματικά, δυνατότερος σωματικά, να είναι συνεπής για μια περίοδο δυο εβδομάδων, οπότε πιστεύω ότι είναι το σωστό».