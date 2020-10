Μπορεί ο σύζυγος της, Νόβακ Τζόκοβιτς, να ηττήθηκε από τον Ράφα Ναδάλ στον τελικό του Roland Garros αλλά αυτό φυσικά δεν εμπόδισε την Γέλενα να συγχαρεί τον Ισπανό τενίστα για την επιτυχία του.

«Αγάπη και σεβασμός στην υπέροχη οικογένεια Ναδάλ. Τι εκπληκτικό επίτευγμα. Συγχαρητήρια στην οικογένεια, την ομάδα και τους φιλάθλους», έγραψε η Γέλενα Τζόκοβιτς στα social media.

Love and respect for wonderful Nadal family. What an amazing achievement Congratulations to @RafaelNadal family, team and all the fans #RolandGarros champion

— Jelena Djokovic (@jelenadjokovic) October 11, 2020