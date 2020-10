bwin: Κορυφαίες οnline αποδόσεις στο Nations League. |21+

«Στο τέλος της ημέρας, το μόνο που χρειάζεσαι είναι ελπίδα, επιμονή και δύναμη», έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter ο Τσιτσιπάς λίγες ώρες μετά την σπουδαία του εμφάνιση στον ημιτελικό κόντρα στον Νόβακ Τζόκοβιτς για να προσθέσει στη συνέχεια: «Το μέλλον σε χρειάζεται. Το παρελθόν όχι. Ευχαριστώ Roland Garros».

Δείτε την ανάρτηση του Έλληνα τενίστα:

At the end of the day, all you need is hope, persistence and strength.

Your future needs you.

Your past doesn’t.

Thank you @rolandgarros.

— Stefanos Tsitsipas (@StefTsitsipas) October 10, 2020