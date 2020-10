Μετά από έναν καταπληκτικό αγώνα ο Στέφανος Τσιτσιπάς λύγισε στα ημιτελικά του Roland Garros κόντρα στο Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης, Νόλε Τζόκοβιτς.

Οι πρωταθλητές Ελλάδος συνεχάρησαν τον Έλληνα τενίστα για την σπουδαία του πορεία.

«Συγχαρητήρια Στέφανε για την πορεία σου στο φετινό Roland Garros. Ήσουν συγκλονιστικός! Είμαστε όλοι υπερήφανοι για σένα!», αναφέρει το μήνυμα των Πειραιωτών.

Συγχαρητήρια Στέφανε για την πορεία σου στο φετινό #RolandGarros. Ήσουν συγκλονιστικός! Είμαστε όλοι υπερήφανοι για σένα! / Congratulations @StefTsitsipas for your performance in the @rolandgarros tournament. We are all proud of you! #Tsitsipas #Tennis #RG20 pic.twitter.com/nvzzaV0w8t

— Olympiacos FC () (@olympiacosfc) October 10, 2020