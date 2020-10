Το είδαμε και αυτό σ' αγώνα Roland Garros.

Η Γερμανίδα Λάουρα Σίγκεμουντ έβγαλε ταπεράκι με φαγητό στο κορτ κατά την διάρκεια ιατρικού τάιμ άουτ που είχε πάρει η αντίπαλος της Πάουλα Μπαντόζα στον 4ο γύρο του Roland Garros.

Όπως δήλωσε αργότερα δεν της έφτανε μια μπάρα ή μια μπανάνα αλλά ήθελε να φάει υδατάνθρακες (ρύζι, μακαρόνια) και έτσι άνοιξε το ταπεράκι.

«Ένιωσα να έχω χαμηλά επίπεδα ζάχαρης. Πρέπει ν' ακούς τις ανάγκες του σώματος σου», θα πει η 32χρονη Λάουρα.

Το ταπεράκι με το φαγητό της το έφερε ο φυσιοθεραπευτής της αλλά έφαγε λίγο και έτσι δεν.. φούσκωσε και προκρίθηκε στον προημιτελικό (7-5, 6-2) όπου θα παίξει με την Πέτρα Κβίτοβα.

Best use of your time when your opponent is receiving treatment #RG20 #Siegemund pic.twitter.com/4IDUP9CCSv

— tennis gifs (@tennis_gifs) October 5, 2020