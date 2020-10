Roland Garros: Με ανατροπή στους «8» η Κένιν (vids)

Για πρώτη φορά στην καριέρα της η Σοφία Κένιν θα παίξει σε προημιτελικό στο Roland Garros.

Η 21χρονη Αμερικανίδα που πριν από λίγους μήνες κατέκτησε το Australian Open απέκλεισε με ανατροπή με 2-6, 6-2, 6-1 την Γαλλίδα Φιόνα Φερό στον 4ο γύρο και συνεχίζει στο Παρίσι.

Η αντίπαλος της θα προκύψει από το παιχνίδι της Κόλινς με την Τζαμπέρ το οποίο λόγω βροχής μεταφέρθηκε από την Δευτέρα στο πρόγραμμα της Τρίτης (6/10).

Η Σοφία Κένιν είναι η δεύτερη παίκτρια του top-10 μετά από την Ελίνα Σβιτολίνα που θα παίξει στους "8" του Roland Garros.

Μετά από το τέλος του αγώνα η Κένιν ξέσπασε σε κλάματα για την μεγάλη της ανατροπή.

Ο αγώνας είχε διάρκεια 1.44'. Οι πόντοι ήταν 90-68. Η Κένιν είχε 29 αβίαστα και 39 winners και η Φερό 25-21. Τα μπρέικ πόιντ ήταν 7/13 (Κένιν) και 4/6.

Ο αγώνας

Στο 1ο σετ η Φερό έκανε εκπληκτικά πράγματα. Η Κένιν άρχισε με μπρέικ (0-1) και θα φτάσει στο 0-2.

Η Φερό με μπρέικ ισοφάρισε σε 2-2 και με νέο μπρέικ θα φτάσει στο 4-2. Η Γαλλίδα με το 3ο της μπρέικ θα κλείσει το σετ στο 6-2!

Η Σοφία Κένιν θα έχει διαφορετική εικόνα στο 2ο σετ. Μπρέικ με το καλημέρα (1-0) αλλά η Φερό θα το πάρει πίσω (1-1). Τρίτο μπρέικ στη σειρά (2-1) αυτή τη φορά από την Κένιν η οποία θα πάρει με μπρέικ και το 5ο για το 4-1!

Η Γαλλίδα θα προσπαθήσει να αντιδράσει αλλά απλά θα πάρει ένα γκέιμ και θα χάσει το σετ με 6-2.

Ξεκίνημα με μπρέικ και στο 3ο για την Κένιν και με 2ο μπρέικ θα φτάσει στο 3-0 και με το σερβίς της στο 4-0! H Φερό θα μειώσει σε 4-1 αλλά με μπρέικ η Κένιν θα "γράψει" το 6-1.

The Tale of Two Sets @SofiaKenin shows why she’s a Slam champion and comes storming back to win the second set 6-2.#RolandGarros pic.twitter.com/Jwa4TbvkTD

— Roland-Garros (@rolandgarros) October 5, 2020