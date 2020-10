Μετά από μια σπουδαία μάχη που κράτησε 2 ώρες και 23' ο Νόβακ Τζόκοβιτς απέκλεισε με 6-4, 6-3, 6-3 τον Ρώσο Κάρεν Κατσάνοφ και προκρίθηκε στον προημιτελικό του Roland Garros.

Αυτή είναι η 14η παρουσία του σε προημιτελικό στο Παρίσι και παράλληλα η 47η σε προημιτελικό Grand Slam. Μόνο ο Ρότζερ Φέντερερ έχει περισσότερους (57) στο σύνολο σε Grand Slam.

Ακόμη είναι η 35η νίκη του στο 2020 με την μοναδική ήττα του να είναι ο... αποκλεισμός στο US Open επειδή χτύπησε με το μπαλάκι την επόπτρια.

Στον προημιτελικό της Τετάρτης ο Νόβακ Τζόκοβιτς θα παίξει με τον νικητή του αγώνα ανάμεσα στον Αλτμάγιερ και τον Καρένιο Μπούστα.

Ο Τζόκοβιτς έχει 14 προκρίσεις σε προημιτελικό στο Παρίσι όσες και ο Ναδάλ αλλά έχει 11 συνεχόμενες που είναι ρεκόρ στο τουρνουά. Η τελευταία φορά που δεν τα κατάφερε ήταν το 2009 (3ος).

Ο αγώνας

Το 1ο σετ ήταν και το πιο δύσκολο για τον Νόβακ Τζόκοβιτς. Ο Κατσάνοφ θα ασκήσει πίεση αλλά ο Τζόκοβιτς θα φτάσει σε μπρέικ στο 8ο γκέιμ (5-3).

Ο Ρώσος θα το πάρει αμέσως πίσω για το 5-4 αλλά με νέο μπρέικ ο Σέρβος θα κλείσει το σετ (6-4).

Στο 2ο με μπρέικ ο Τζόκοβιτς θα φτάσει στο 3-1 και θα κερδίσει εύκολα με 6-3. Ο Νόβακ Τζόκοβιτς αρχίζει με μπρέικ το 3ο (1-0) αλλά θα δεχτεί μπρέικ στο 4ο (2-2). O Κατσάνοφ θα προηγηθεί με 3-2, ο Τζόκοβιτς θ' αντέξει στην πίεση για να φτα΄σει στο 3-3 και με μπρέικ θα κάνει το 4-3!

Το 5-3 είναι για τον Σέρβο και θα κλείσει το σετ και το παιχνίδι στο 6-3.

Οι πόντοι ήταν 112-88. Ο Τζόκοβιτς είχε 28 αβίαστα, 44 winners και 6/15 μπρέικ πόιντ. Ο Κατσάνοφ είχε 31-31 και 2/9.

Just keeps winning @DjokerNole defeats Khachanov 6-4 6-3 6-3 to reach a 14th quarter-final in Paris and tie Rafael Nadal for the most all-time.#RolandGarros pic.twitter.com/dSDwMQEKTM

— Roland-Garros (@rolandgarros) October 5, 2020