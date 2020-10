Μετά από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι στον 4ο γύρο του Roland Garros ο Ντομινίκ Τιμ απέκλεισε τον φανταστικό Ούγκο Γκαστόν και είναι για 5η συνεχή χρονιά στα προημιτελικά του τουρνουά.

Ο περσινός φιναλίστ του Roland Garros και νικητής του US Open 2020 τα βρήκε σκούρα απέναντι στον 20χρονο Γάλλο που είναι στο Νο239 του κόσμου και ονειρεύτηκε πως μετά από τον Βαβρίνκα θα τελείωσει και τον Τιμ.

Ο Ούγκο Γκαστόν που είχε την υποστήριξη των συμπατριωτών του στο κεντρικό κορτ έπαιξε για 2η συνεχόμενη φορά παιχνίδι 5 σετ αλλά αυτή την φορά ο Ντομινίκ Τιμ παρά τα λάθη του έφτασε μετά από 3.32' στη νίκη με 6-4, 6-4, 5-7, 3-6, 6-3.

Στον προημιτελικό της Τρίτης ο Ντομινίκ Τιμ θα παίξει με τον Ντιέγκο Σβάρτσμαν ο οποίος απέκλεισε με 6-1, 6-3, 6-4 τον Ιταλό Λορέντζο Σόνεγκο μετά από 2 ώρες αγώνα.

Ο Γκαστόν κέρδισε το χειροκρότημα του κοινού και του Τιμ και το παιχνίδι αυτό είναι σίγουρα το καλύτερο έως τώρα στο τουρνουά. Ο 20χρονος Γάλλος ανέβηκε 82 θέσεις στην παγκόσμια κατάταξη (Νο157) και θα είναι για πρώτη φορά στην καριέρα του στο top-200.

Από την άλλη ο Αυστριακός (Νο3) ήταν κακός στο παιχνίδι του και θα μπορούσε να πέσει θύμα έκπληξης. Οι πόντοι ήταν 158-147. Ο Τιμ είχε 63 (!) αβίαστα και 59 winners αλλά και 4/11 μπρέικ πόιντ και ο Γκαστόν είχε 45-30 και 4/13.

Ο Αυστριακός θα δώσει μετά από τον αγώνα δημόσια συγχαρητήρια στον Γκαστόν και θα δηλώσει πως δεν μπορούσε να βρει λύσεις στα τόσα drop shot του Γάλλου.

Το φανταστικό 3ο σετ!

Τα δυο πρώτα σετ δεν ήταν...περίπατος αλλά η κλάση του Τιμ τα έκρινε και κατέληξαν με 6-4, 6-4 στον Αυστριακό.

Το πιο δυνατό σετ ήταν το 3ο. Ο Γκαστόν θα φτάσει σε μπρέικ πόιντ στο 4ο γκέιμ (3-1) αλλά ο Τιμ θα το πάρει αμέσως πίσω για το 3-2 και θα ισοφαρίσει σε 3-3. Ο Γάλλος θα εκμεταλλευτεί το σερβίς του για το 4-3 και θα φτάσει σε διπλό μπρέικ πόιντ στο 8ο!

Ο Αυστριακός θα σβήσει και τα δυο και θα ισοφαρίσει σε 4-4!

O 20χρονος Γάλλος θα σβήσει μπρέικ πόιντ στο 9ο γκέιμ και θα πάρει προβάδισμα με 5-4! O Γκαστόν θα φτάσει στο 0-30 στο 10ο γκέιμ αλλά ο Τιμ θα επιστρέψει (40-30) με τον Γάλλο με απίθανη άμυνα να ισοφαρίσει σε 40-40.

Ο Τιμ θα σβήσει το σετ πόιντ με winner αλλά ο Γκαστόν θα φτάσει σε ένα ακόμη σετ πόιντ. Θα το "σώσει" και αυτό ο Αυστριακός. Ο Γάλλος θα έχει και 3ο σετ πόιντ αλλά η επιστροφή του είναι στο φιλέ και πάλι φτάνουμε στο 40-40!

Θα φτάσει τελικά σε πλεονέκτημα με λόμπα ο Τιμ για να ισοφαρίσει σε 5-5! Με love service game ο Γκαστόν θα φτάσει στο 6-5 και θα έχει διπλό σετ πόιντ στο 12ο γκέιμ. Με την 2η ευκαιρία ο Γάλλος θα πάρει το σετ με 7-5 σε 59'!

Είναι το 1ο σετ που χάνει ο νικητής του US Open στο Roland Garros.

Μάχη και στο 4ο σετ!

Στο 4ο σετ ο Γκαστόν θα αποκτήσει προβάδισμα με 2-1 και με μπρέικ θα φτάσει στο 3-1. Εν συνεχεία σβήνει διπλό μπρέικ πόιντ του Τιμ για το 4-1. Ο Γκαστόν θα κάνει το 5-2 αλλά ο Τιμ θα κρατήσει το σερβίς του για το 5-3.

O Γάλλος θα φτάσει σε διπλό σετ πόιντ και θα επικρατήσει με 6-3.

Στο 4ο σετ ο Τιμ έχει 13 αβίαστα λάθη και 9 ο αντίπαλος του. Οι Γάλλοι στις εξέδρες αποθεώνουν τον Γκαστόν ο οποίος έχει πάρει 2 σετ από το Νο3 του κόσμου!

Το φινάλε μιας μεγάλης μάχης

Το 5ο σετ ανοίγει με τον Τιμ να είναι στο 2-1 με το σερβίς του και εν συνεχεία στο 3-2.

O Γκαστόν επιμένει (3-3) αλλά ο Τιμ με μπρέικ θα φτάσει στο 5-3!Ο Τιμ με διπλό λάθος θα δώσει μπρέικ πόιντ στον Γκαστόν αλλά θα το "σβήσει".

Ο Τιμ με winner στη διαγώνιο φτάνει στο ματς πόιντ μετά από 3.30' αλλά ο Γκαστόν με winner θα το σβήσει και ο Τιμ θα τον χειροκροτήσει!

Νέο ματς πόιντ για τον Αυστριακό ο οποίος θα κλείσει το παιχνίδι στο 6-3.

