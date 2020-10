Roland Garros: Ο Κόρντα ηττήθηκε αλλά πήρε αυτόγραφο από τον Ναδάλ (pic)

Από τις πιο ωραίες στιγμές στο φετινό Roland Garros.

Ο Σεμπάστιαν Κόρντα αποκλείστηκε από τον Ράφα Ναδάλ στον 4ο γύρο του Roland Garros αλλά μετά από το φινάλε του αγώνα του ζήτησε αυτόγραφο.

Ο 20χρονος Αμερικανός είναι μεγάλος θαυμαστής του Ισπανού και έχει δώσει το όνομα του στον γάτο του. Έτσι δεν θα μπορούσε να χάσει την ευκαιρία.

Ο Ράφα Ναδάλ φυσικά ανταποκρίθηκε στο αίτημα και έγραψε πάνω σε μια φανέλα του: «Στον φίλο μου Σεμπάστιαν, σου εύχομαι ό,τι καλύτερο στην καριέρα σου».

Αμέσως μετά ο Κόρντα έγραψε στα social media: «Έχει ξαναζητήσει κανένας αυτόγραφο από αντίπαλο αμέσως μετά τον τελευταίο πόντο του αγώνα; Η καλύτερη μέρα της ζωής μου. Σε ευχαριστώ πολύ, Ράφα».

Πάντως ο Ράφα Ναδάλ με το τέλος του αγώνα χειροκρότησε τον νεαρό την ώρα της αποχώρησης του από το κορτ.

After playing @RafaelNadal, Korda got a shirt signed by the man himself

(via @SebiKorda) #RolandGarros pic.twitter.com/tHucYlI2hh

— ATP Tour (@atptour) October 4, 2020