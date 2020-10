Roland Garros: Στην Κόλινς το τελευταίο εισιτήριο για τους «16» (vid)

Η Αμερικανίδα Ντανιέλε Κόλινς πήρε το τελευταίο εισιτήριο για την φάση των "16" του Roland Garros στο ταμπλό των γυναικών.

Η 26χρονη που είναι στο Νο57 του κόσμου επικράτησε μετά από 2.26' της Γκαρμπίνε Μουγκουρούθα με 7-5, 2-6, 6-4 σ' ένα παιχνίδι που ξεκίνησε σ' άλλο κορτ αλλά λόγω βροχής ολοκληρώθηκε στο κεντρικό κορτ του Roland Garros.

H Κόλινς θα παίξει για πρώτη φορά στον 4ο γύρο του Roland Garros ενώ θυμίζουμε ότι το 2019 είχε φτάσει στα ημιτελικά του Australian Open και είχε αποκλειστεί από την Πέτρα Κβίτοβα.

Όσο αφορά την νικήτρια του 2016, την Ισπανίδα Μουγκουρούθα, είχε ευκαιρίες να ολοκληρώσει την ανατροπή αλλά είχε τραγικό ποσοστό στα μπρέικ πόιντ (5/17) και το πλήρωσε.

Πολλά ήταν τα αβίαστα λάθη και για τις δυο παίκτριες (31 Μουγκουρούθα-44 Κόλινς).

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ τα αποτελέσματα του Σαββάτου.

We're loving this night tennis thing

With a signature 'Come on', Danielle Collins powers to take the opening set 7-5 against Muguruza in just over an hour.#RolandGarros pic.twitter.com/XN5c90TYgb

— Roland-Garros (@rolandgarros) October 3, 2020