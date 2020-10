Νέα δουλειά βρήκε ο Νόβακ Τζόκοβιτς στο Roland Garros.

Ξεκίνησε να παίζει κόντρα στον Ντανιέλ Γκαλάν στον 3ο γύρο του τουρνουά αλλά στα μέσα του 2ου σετ ξεκίνησε να βρέχει πολύ έντονα και επειδή οι διοργανωτές δεν είχαν προνοήσει να κλείσουν την οροφή το παιχνίδι διακόπηκε.

Το χώμα σκεπάστηκε και όταν έκλεισε η οροφή ο Σέρβος τενίστας βοήθησε και εκείνος τους εργάτες για να στρώσουν όπως έπρεπε το χώμα για να ξεκινήσει εκ νέου το παιχνίδι!

If tennis doesn’t work out, we have a job for you @DjokerNole #RolandGarros pic.twitter.com/B56ubcRQSS

— Roland-Garros (@rolandgarros) October 3, 2020