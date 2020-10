Θύμα ... έκπληξης έπεσε στον 3ο γύρο του Roland Garros ο Σταν Βραβρίνκα.

Ο Ελβετός που είχε κερδίσει τον τίτλο το 2015 αποκλείστηκε με 2-6, 6-3, 6-3, 4-6, 6-0(!) σε 3 ώρες και 10 λεπτά από τον Γάλλο Ούγκο Γκαστόν που είναι στο Νο239 της παγκόσμιας κατάταξης.

Ο Γάλλος συμμετέχει με wild card στο Roland Garros και είναι ο πρώτος παίκτης εκτός top-200 μετά από το 2002 που έφτασε στον 4ο γύρο.

Επόμενος αντίπαλος του θα είναι ο νικητής του US Open Ντομινίκ Τιμ.

