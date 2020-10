Roland Garros: Με την 96η νίκη στον 4ο γύρο ο Ναδάλ (vids)

Με την 96η νίκη του σε 98 αγώνες στο Roland Garros ο Ράφα Ναδάλ προκρίθηκε στον 4ο γύρο του τουρνουά.

O 12 φορές νικητής του Roland Garros επικράτησε στον 3ο γύρο με 6-1, 6-4, 6-0 του Ιταλού Στέφανο Τραβάλια και θα παίξει στον 4ο γύρο με τον νεαρό Σεμπάστιαν Κόρντα.

Αυτή θα είναι η 15η παρουσία του σε 16 συμμετοχές στον 4ο γύρο.

Οι πόντοι ήταν 80-41. Ο Ναδάλ είχε 13 αβίαστα, 28 winners και 6/7 μπρέικ πόιντ. Ο Τραβάλια είχε 24-13 και 0/0 μπρέικ πόιντ.

Ο αγώνας

Στο 1ο σετ ο Ναδάλ θα φτάσει σε μπρέικ στο 2ο (2-0) και στο 6ο (5-1) για να κλείσει το σετ στο 6-1 σε 26'.

Ο Ιταλός θα πάρει το 1ο γκέιμ στο 2ο σετ αλλά ο Ισπανός θα φτάσει σε μπρέικ στο 7ο (4-3) και με δυσκολία θα επικρατήσει με 6-4 για το 2-0.

Στο 3ο σετ ο Ναδάλ θα ξεκινήσει με μπρέικ (1-0) και με νέο μπρέικ θα κάνει το 3-0. Νέο μπρέικ για το 5-0 και θα κλείσει το σετ και το παιχνίδι στο 6-0 ο Ισπανός.

