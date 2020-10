Μετά από μάχη 2 ωρών και 15 λεπτών με την Ελίζ Μέρτενς η Καρολίν Γκαρσία είναι στους "16" του Roland Garros.

Η Γαλλίδα που είναι στο Νο45 της παγκόσμιας κατάταξης απέκλεισε με 1-6, 6-4, 7-5 την Βελγίδα Ελίζ Μέρτενς που ήταν και το φαβορί και θα παίξει στον 4ο γύρο την Κυριακή με την Ελίνα Σβιτολίνα.

Η Καρολίν Γκαρσία χρειάστηκε 6 ματς πόιντ για να κλείσει το παιχνίδι ενώ έσβησε και μπρέικ πόιντ της Μέρτενς στο 12ο γκέιμ.

Είναι η 3η φορά που θα παίξει στον 4ο γύρο αφού το 2017 είχε φτάσει στα προημιτελικά και το 2018 στους "16".

Οι πόντοι ήταν 84-81. Η Γκαρσία είχε 44 αβίαστα και 38 winners και η Μέρτενς 27 και 24. Τα μπρέικ πόιντ ήταν 4/6 (Γκαρσία) και 5/10.

Comeback Caro!

On a sixth match point, Caroline Garcia finishes off No. 16 Elise Mertens 1-6 6-4 7-5 in front of the home crowd.#RolandGarros pic.twitter.com/dXum1YXo4j

— Roland-Garros (@rolandgarros) October 2, 2020