Με την 17η συνεχόμενη νίκη της στο 2020 η Σιμόνα Χάλεπ έφτασε στους "16" του Roland Garros.

Η Ρουμάνα που είναι στο Νο1 του ταμπλό και το μεγάλο φαβορί για τον τίτλο στο Παρίσι πήρε ρεβάνς με εντυπωσιακό τρόπο από την Αμάντα Ανισίμοβα η οποία είχε ... τολμήσει να την αποκλείσει το 2019 στον προημιτελικό.

H Σιμόνα Χάλεπ που κατέκτησε το Roland Garros το 2018 επικράτησε με 6-0, 6-1 της 19χρονης Αμερικανίδας και θα παίξει στον 4ο γύρο την Κυριακή με την Ίγκα Σουαϊτέκ η οποία απέκλεισε με 6-3, 6-2 την Τζίνι Μπουσάρντ.

Αυτή είναι η 6η πρόκριση στον 4ο γύρο για την Σιμόνα Χάλεπ η οποία εκτός από τον τίτλο το 2018 έχει φτάσει στον τελικό τόσο το 2014 όσο και το 2017.

To παιχνίδι είχε διάρκεια 54'! Οι πόντοι ήταν 60-34. Η Χάλεπ είχε 15 winners και 7 αβίαστα και η Ανισίμοβα 18 και 32. Τα μπρέικ πόιντ ήταν 6/11 και 0/5.

O αγώνας

Στο 1ο σετ η Σιμόνα Χάλεπ θα κάνει μπρέικ με το καλημέρα (1-0) και θα σβήσει 5 μπρέικ πόιντ της Ανισίμοβα για να φτάσει στο 2-0! Η Ρουμάνα με άλλα 2 μπρέικ θα προηγηθεί με 5-0 και θα κλείσει το σετ στο 6-0.

Η Ανισίμοβα με δυσκολία θα πάρει το 1ο γκέιμ του 2ου σετ αλλά θα δεχτεί μπρέικ στο 3ο (2-1). Νέο μπρέικ για το 4-1 και θα κλείσει το σετ και το παινχίδι πάλι με μπρέικ στο 6-1.

Πρόκριση για την Σβιτολίνα

Στον 4ο γύρο του Roland Garros προκρίθηκε και η Ελίνα Σβιτολίνα.

Η Ουκρανή (Νο5) επικράτησε με 7-5, 6-4 της Εκατερίνα Αλεξάντροβα και θα παίξει στους "16" με τη νικήτρια του αγώνα της Γκαρσία με την Μέρτενς.

