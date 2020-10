Στους "16" του Roland Garros για 5η συνεχόμενη χρονιά προκρίθηκε ο Ντομινίκ Τιμ.

Ο Αυστριακός νικητής του US Open που είναι σπουδαίος στο χώμα με 2 τελικούς στο Roland Garros απέκλεισε με 6-4, 6-3, 6-1 τον σπουδαίο Νορβηγό Κάσπερ Ρουντ και συνεχίζει για το μεγάλο ραντεβού του με τον Ράφα Ναδάλ στον ημιτελικό στο Παρίσι.

Στον 4ο γύρο ο Ντομινίκ Τιμ θα παίξει με τον νικητή του αγώνα Βαβρίνκα-Γκαστον.

