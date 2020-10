Εκτός 3ου γύρου στο Roland Garros άφησε το Νο11 της παγκόσμιας κατάταξης Ντένις Σαποβάλοφ το Νο101 της παγκόσμιας κατάταξης Ρομπέρτο Καρμπάλες Μπαένα.

O Ισπανός επικράτησε με 7-5, 6-7 (5), 6-3, 3-6, 8-6 μετά από 5 ώρες του Καναδού και θα παίξει με τον Γκριγκόρ Ντιμιτρόφ στον 3ο γύρο. Ο Καναδός είχε πολλές ευκαιρίες για να κλείσει το παιχνίδι αλλά έπεσε θύμα έκπληξης.

Οι πόντοι ήταν 196-194! Ο Σαποβάλοφ είχε 106 αβίαστα λάθη και 65 winners και ο Μπαένα 42-31.

5 hours later... @Robertocarba93 takes out Shapovalov 7-5 6-7(5) 6-3 3-6 8-6 to reach the third round in Paris. #RolandGarros pic.twitter.com/umkrBnOmoH

It's been a day of firsts for @Robertocarba93 - and he couldn't be happier #RolandGarros pic.twitter.com/7a8vO8gcAj

— Roland-Garros (@rolandgarros) October 1, 2020