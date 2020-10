Με την 70η νίκη του στο τουρνουά ο Νόβακ Τζόκοβιτς εξασφάλισε το εισιτήριο για τους "32" του Roland Garros.

O Σέρβος επικράτησε με άνεση σε 1.23' με 6-1, 6-2, 6-2 του Λιθουανού Ρικάρντας Μπεράνκις και θα παίξει για 15η φορά σε 16 συμμετοχές στον 3ο γύρο στο Παρίσι.

Στον 3ο γύρο θα παίξει με τον νικητή του αγώνα Σάντγκρεν-Γκαλάν.

Οι πόντοι ήταν 76-43. Ο Τζόκοβιτς είχε 10-0 άσους, 25-14 winners και 14-25 αβίαστα λάθη. Τα μπρέικ πόιντ ήταν 6/7 και 0/2.

Ο αγώνας

Στο 1ο σετ θα χρειαστούν 2 μπρέικ (2-0, 5-1) για να το κερδίσει με 6-1. Ο Λιθουανός αντιστάθηκε περισσότερο στο 2ο σετ.

Αν και ο Σέρβος αρχίζει με μπρέικ στο 1-0, ο Μπεράνκις θα κρατήσει το σερβίς του για να φτάσει στο 3-2 αλλά με νέο μπρέικ θα γίνει το 5-2.

Σε 30' ο "Νόλε" θα φτάσει στο 2-0. Το ξεκίνημα στο 3ο ήταν όπως στο 2ο, με μπρέικ (1-0), αλλά θα έρθει άλλο ένα μπρέικ για το 3-0.

Ο Μπεράνκις θα μειώσει σε 4-1 και ο Νόβακ Τζόκοβιτς θα τελειώσει το σετ στο 6-2.