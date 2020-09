Ιστορία έγραψε το βράδυ της Τετάρτης στο Παρίσι ο Γιανίκ Σίνερ .

Ο Ιταλός τενίστας έγινε ο πρώτος στην ιστορία που γεννήθηκε το 2001 και προκρίθηκε στον 3ο γύρο του Roland Garros αλλά και σ' όλα τα Grand Slam.

Για να φτάσει ως εκεί επικράτησε με 6-2, 6-4, 6-4 του Γάλλου Μπένζαμιν Μπονζί και θα παίξει για ένα εισιτήριο για τους "16" με τον Αργεντινό Φεντερίκο Κορία ο οποίος νίκησε τον Γάλλο Μπενουά Περ με 7-6 (3), 4-6, 6-3, 6-1.

