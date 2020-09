Roland Garros: Στον 3ο γύρο με την 16η σερί νίκη η Χάλεπ (vids)

Το δεύτερο βήμα για την κατάκτηση του τίτλου στο Παρίσι πραγματοποίησε η Σιμόνα Χάλεπ.

Η Ρουμάνα (Νο2) που ήταν νικήτρια στο Roland Garros το 2018 επικράτησε με 6-3, 6-4 της συμπατριώτισσας της Ίρινα Μπέγκου και για 6η φορά είναι στον 3ο γύρο.

Αυτή είναι η 16η συνεχόμενη νίκη της στο 2020 αφού έχει να ηττηθεί από τις 30 Ιανουαρίου και έχει κερδίσει στη σειρά τα τουρνουά σε Ντουμπάι , Πράγα και Ρώμη .

Η Σιμόνα Χάλεπ είναι το μεγάλο φαβορί για τον τίτλο στο Παρίσι και αυτή ήταν η 30η νίκη της στο Roland Garros.

Στον επόμενο γύρο θα παίξει με την Αμερικανίδα Αμάντα Ανισίμοβα η οποία απέκλεισε με 6-2, 6-0 την επίσης Αμερικανίδα Μπερνάρντα Πέρα.

Με νίκη συνέχισε και η Ελίζ Μέρτενς (6-4, 7-5 Κανέπι) και θα παίξει στον 3ο γύρο με την νικήτρια του αγώνα της Γκαρσία με την Σάνσοβιτς.

The wins keep coming @Simona_Halep extends her career best win streak to 16 with a solid 6-3 6-4 victory over compatriot Begu.#RolandGarros pic.twitter.com/51NjSlPLsi

— Roland-Garros (@rolandgarros) September 30, 2020