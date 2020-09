Με καροτσάκι έφυγε από το κορτ μετά από τον αγώνα της με την Εράνι η Κικί Μπέρτενς.

Η Ολλανδέζα που είναι στο Νο8 της παγκόσμιας κατάταξης επικράτησε με 7-6(5), 3-6, 9-7 της Σάρα Εράνι μετά από 3 ώρες αγώνα και από την κούραση και τους πόνους έφυγε με καροτσάκι για τα αποδυτήρια.

Η Εράνι από την πλευρά της δεν χαιρέτησε στο φινάλε την Ολλανδέζα αφού εκείνη διέκοπτε συνεχώς το παιχνίδι επειδή πάθαινε κράμπες και νόμιζε πως το έκανε για να ... κόψει το ρυθμό.

Το κλάμα της Μπέρτενς και το καροτσάκι στο φινάλε θα την έπεισαν για το αντίθετο.

No handshake/racket tap

Errani leaves the court shouting ‘va fanculo’ (no translation needed)

Bertens comes back to her chair crying

Absolute scenes pic.twitter.com/TvtI7sOhDT

— Bastien Fachan (@BastienFachan) September 30, 2020