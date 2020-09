Στον 3ο γύρο του Roland Garros προκρίθηκε ο νικητής του 2015 Σταν Βαβρίνκα.

Ο Ελβετός τενίστας επικράτησε με 6-3, 6-2, 3-6, 6-1 του Γερμανού Ντόμινικ Κέπφερ σ' ένα επεισοδιακό παιχνίδι και έφτασε στις 150 νίκες σε Grand Slam.

Ο επόμενος αντίπαλος του θα προκύψει από το ζευγάρι Νισιόκα-Γκαστόν.

Εκτός συνέχειας από την άλλη έμεινε ο Τζον Ίσνερ ο οποίος αποκλείστηκε από τον επίσης Αμερικανό Σεμπάστιαν Κόρντα με 6-4, 6-4, 2-6, 6-4 ενώ ο Τέιλορ Φριτζ έβγαλε νοκ άουτ τον Ράντου Άλμποτ με 6-3, 6-2, 6-4.

