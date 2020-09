Εκτός Roland Garros από τον 2ο γύρο έμεινε η Βικτόρια Αζαρένκα.

Η φιναλίστ του US Open αποκλείστηκε με 6-2, 6-2 από την Άννα Καρολίνα Σμιέντολοβα (Ρωσία) η οποία στον 1ο γύρο είχε βγάλει νοκ άουτ και την Βένους Ουίλιαμς.

Στον 3ο γύρο θα παίξει με την Ποντορόσκα.

Στους "32" συνεχίζει και η Ελίνα Σβιτολίνα. Η Ουκρανή που είναι Νο5 στον κόσμο επικράτησε με 6-3, 0-6, 6-2 της Ζαραζούα (Ιταλία) και θα παίξει με την Εκατερίνα Αλεξάντροβα για μια θέση στον 4ο γύρο.

All in the mind.@ElinaSvitolina battle back against Zarazua 6-3 0-6 6-2 and is into the third round.#RolandGarros pic.twitter.com/EkUy1Cfo78

— Roland-Garros (@rolandgarros) September 30, 2020