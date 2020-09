Μετά από τόσες ώρες στο κορτ και όταν μέσα σε 48 ώρες καλείσαι να παίξεις 8 σετ σε δυο τουρνουά πρέπει να είσαι έτοιμος να ... πέσεις κάτω από την κούραση.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς σαφώς και ήταν εξαντλημένος μετά από τη νίκη του επί του Χάουμε Μουνάρ στον 1ο γύρο του Roland Garros αλλά είχε την δύναμη να μιλήσει και με φαν του στην εξέδρα.

Ο φαν απευθυνόμενος προς τον 22χρονο τενίστα του τόνισε πως το παιχνίδι ήταν δύσκολο σήμερα και εκείνος τον ρώτησε εάν εννοεί σωματικά ή πνευματικά.

Aww this was super nice. Stef interacting with a fan

Fan: “Today it was difficult ”

Stef: “Do you mean body or mind set?”

“Thank you for coming. ....and staying” pic.twitter.com/rl94Y1t8vn

