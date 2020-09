Roland Garros: Την Τετάρτη (16:00) ο αγώνας της Σάκκαρη με την Ρακίμοβα (pics)

Την Τετάρτη γύρω στις 16:00 (ERT Sports) επιστρέφει στο Roland Garros η Μαρία Σάκκαρη για να παίξει στον 2ο γύρο του τουρνουά.

Αντίπαλος της θα είναι η 19χρονη Ρωσίδα Καμίλια Ρακίμοβα (Νο182) η οποία πέρασε από τα προκριματικά και στον 1ο γύρο απέκλεισε την Αμερικανίδα Σέλμπι Ρότζερς .

Η Μαρία Σάκκαρη θα παίξει στο court 9 και το παιχνίδι της είναι 3ο στη σειρά μετά από τον αγώνα του Άλμποτ με τον Φριτζ (12:00) και τη μάχη της Σινιάκοβα με την Παβλιουτσένκοβα.

Αυτός θα είναι ο πρώτος αγώνας της Σάκκαρη με την Ρακίμοβα και εάν η Μαρία κερδίσει θα φτάσει για 2η φορά μετά από το 2018 στον 3ο γύρο στο Roland Garros.

Την Τετάρτη θα δούμε και το παιχνίδι του Ράφα Ναδάλ με τον Μακένζι ΜακΝτόναλντ αλλά και την Σερένα Ουίλιαμς απέναντι στην Σβετάνα Πιρόνκοβα την οποία είχε κερδίσει και στο US Open.

Η Χάλεπ θα παίξει στον ρουμανικό εμφύλιο με την Μπέγκου και ο Τιμ θα αντιμετωπίσει τον Αμερικανό Σοκ. Το πρόγραμμα έχει και Αζαρένκα, Βαβρίνκα, Ζβέρεφ, Γκάουφ, Σβιτολίνα και Βαβρίνκα .

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ το πρόγραμμα της Τετάρτης (4η ημέρα).

Day Chatrier line-up features all your favourites! #RolandGarros pic.twitter.com/S0U5eZMtmu

While a couple of former Champions headline Lenglen #RolandGarros pic.twitter.com/YEJPzwtczk

And the second round action continues over on Court Simonne-Mathieu...#RolandGarros pic.twitter.com/tFffeahvCF

— Roland-Garros (@rolandgarros) September 29, 2020