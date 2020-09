Για 4η συνεχόμενη χρονιά ο Ντανίλ Μεντβέντεφ αποκλείστηκε στον 1ο γύρο του Roland Garros.

Ο Ρώσος που είναι στο Νο5 της παγκόσμιας κατάταξης ηττήθηκε με 6-4, 7-6 (3), 2-6, 6-1 από τον Ούγγρο Μάρτον Φούτσοβιτς και θα μείνει χωρίς νίκη στην καριέρα του στο ταμπλό του Roland Garros.

O Φούτσοβιτς (Νο62) από την άλλη συνεχίζει στον 2ο γύρο για να παίξει με τον Ισπανό Ράμος Βινόλας. Ο Μεντβέντεφ ήταν στο μονοπάτι του Στέφανου Τσιτσιπά (προημιτελικός) και ένας σημαντικός αντίπαλος είναι πλέον εκτός Roland Garros.

Το παιχνίδι είχε διάρκεια 3 ώρες και 17'. Οι πόντοι ήταν 128-118 και τα μπρέικ πόιντ 6/13 (Φούτσοβιτς) και 5/9. Ο Ρώσος που άλλαξε και ρούχα στο 3ο σετ είχε 51 αβίαστα και 27 winners και ο Ούγγρος 49-36.

Αυτή είναι η πρώτη top-5 νίκη του Ούγγρου και παρθενική του απέναντι στον Ρώσο (2-1).

Σ' άλλα παιχνίδια αίσθηση στο ταμπλό των γυναικών έκανε ο αποκλεισμός της πρώην Νο1 Αντζελίκ Κέρμπερ με 6-3, 6-3 από την Σλοβένα Κάχα Λουβάν.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ όλα τα αποτελέσματα της 2ης ημέρας.

