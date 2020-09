Ο Ντανίλ Μεντβέντεφ κατάφερε να χάσει σετ στο Roland Garros με point penalty.

O Ρώσος που είναι στο Νο5 της παγκόσμιας κατάταξης στο τάι μπρέικ του 2ου σετ του αγώνα του με τον Μάρτον Φούτσοβιτς και ενώ είχε χάσει με 6-4 το 1ο σετ ξεσπάει στη ρακέτα του.

Έτσι "τρώει" point penalty και το σετ τελειώνει άδοξα με 7-6 (3) υπέρ του Ούγγρου!

