Μετά απο απουσία ενός έτους η Πέτρα Κβίτοβα επέστρεψε με το δεξί στο Roland Garros.

Στην 11η συμμετοχή της στο τουρνουά η Τσέχα πρώην Νο2 του κόσμου και δις νικήτρια του Wimbledon επικράτησε με 6-3, 7-5 της Γαλλίδας Οσεάν Ντοντίν και στον 2ο γύρο θα παίξει με την νικήτρια του αγώνα της Παολίνι με την Μπολσόβα.

Η Πέτρα Κβίτοβα έχει ως κορυφαία στιγμή της στο Roland Garros τη συμμετοχή της στον ημιτελικό του 2012.

POJD!@Petra_Kvitova safely through to the second round 6-3 7-5 over Dodin.#RolandGarros pic.twitter.com/gPX3k0sX31

— Roland-Garros (@rolandgarros) September 28, 2020