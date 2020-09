Roland Garros: Αντιδράσεις για το κρύο και την βροχή στην πρεμιέρα (vids)

Για πρώτη φορά στα χρονικά το Roland Garros μετακινήθηκε από τον Μάϊο στον Σεπτέμβριο και πολλά είναι τα αρνητικά σχόλια στην πρεμιέρα λόγω των καιρικών συνθηκών που επικρατούν στο Παρίσι.

Ενώ η θερμοκρασία το πρωί της Κυριακής έφτανε δύσκολα στους 10 βαθμούς, η βροχή έκανε το κρύο πιο τσουχτερό και άρχισαν τα... όργανα. Η Βικτόρια Αζαρένκα έφυγε από το κορτ λόγω της βροχής και της χαμηλής θερμοκρασίας στο παιχνίδι με την Κόβινιτς.

Η Αζαρένκα μιλώντας προς τους αξιωματούχους του αγώνα σημείωσε πως δεν έχει νόημα με τόσο κρύο να μένει στο κορτ και να παγώνει αλλά επέστρεψε για να πάρει τη νίκη.

Εν συνεχεία δήλωσε: «Ζω στην Φλόριντα και δεν εχω συνηθίσει σε τέτοιες θερμοκρασίες» και εξέφρασε για άλλη μια φορά τις ενστάσεις της για το εάν έπρεπε να διεξαχθεί το τουρνουά αυτή την περίοδο.

Την ίδια ώρα διεξάγονταν και το παιχνίδι της Μαργκαρίτα Γκασπαριάν με την Ελίζ Μέρτενς με την Ρωσίδα να "σοκάρει" με την εικόνα της κατά την διακοπή του αγώνα λόγω της βροχής.

Ήταν σκεπασμένη με την πετσέτα και έτρεμε! Οι αντιδράσεις είναι σίγουρο πως θα συνεχιστούν αφού σύμφωνα με τις προβλέψεις ο καιρός θα "αγριέψει" στο Παρίσι.

