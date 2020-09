Την 11η νίκη του στο Roland Garros η οποία και του χάρισε την πρόκριση στον 2ο γύρο πέτυχε ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ.

Ο Γερμανός φιναλίστ του US Open που και το 2018 και το 2019 έφτασε στους "8" στο Παρίσι επικράτησε με 7-5, 6-2, 6-4 σε 2.05' του Αυστριακού Ντένις Νόβακ και θα παίξει στον 2ο γύρο με τον νικητή του αγώνα Μομ-Ουμπέρτ.

Ο Ζβέρεφ βρέθηκε στο 1ο σετ πίσω με 5-2 στον 1ο του αγώνα στο 2020 στο χώμα αλλά ισοφάρισε σε 5-5 και πήρε με 7-5 το σετ βρίσκοντας εν συνεχεία εύκολα τον δρόμο για τη νίκη.

Στον 2ο γύρο προκρίθηκε ο Μπενουά Περ και ο Ντιέγκο Σβάρτσμαν αλλά αποκλείστηκε ο Άλεξ Ντε Μινόρ.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ τα αποτελέσματα της 1ης ημέρας σε άνδρες και γυναίκες.

Zverev closes out play on Chatrier with a 7-5 6-2 6-4 win over Dennis Novak. #RolandGarros pic.twitter.com/7f6t7yVlAz

All Smiles for Sascha

We waited a long time for Day 1 to arrive, and it didn't disappoint...#RolandGarros pic.twitter.com/lbMJxpQvGZ

— Roland-Garros (@rolandgarros) September 27, 2020