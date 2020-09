Πριν από 30 χρόνια στο Παρίσι ο Αντρέ Γκόμεζ κατακτούσε το Roland Garros.

Ο τενίστας από το Εκουαδόρ εκείνη την εποχή ήταν στο Νο7 της παγκόσμιας κατάταξης και έφτασε στον τελικό στο Παρίσι όπου και κέρδισε με 6-3, 2-6, 6-4, 6-4 του Αντρέ Άγκασι.

Ο Αντρέ Γκόμεζ που την 11η Ιουνίου 1990 ήταν στο Νο4 της παγκόσμιας κατάταξης ένα χρόνο αργότερα έγινε πατέρας του Εμίλιο Γκόμεζ ο οποίος αποφάσισε να ασχοληθεί με το τένις χωρίς να έχει τις επιτυχίες του πατέρα του.

Το 2014 είχε φτάσει στο Νο143 και σήμερα χωρίς να έχει πάρει τίτλο ATP είναι στο Νο155. Την Πέμπτη (24/9) 30 χρόνια και κάτι μήνες μετά από τον θρίαμβο του πατέρα του στο Παρίσι τα κατάφερε και εκείνος.

Όχι φυσικά δεν κέρδισε το Grand Slam αλλά πέτυχε 3 νίκες στα προκριματικά και στα 28 του είναι για πρώτη φορά σε κυρίως ταμπλό Grand Slam (Roland Garros).

Τώρα πλέον θα ψάξει την πρώτη του νίκη σε Grand Slam.!

