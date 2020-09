Roland Garros: Απόσυρση για Κλάιστερς, ελευθέρας στην Πιρόνκοβα (pic)

Χρόνο με την οικογένεια της θέλει να περάσει η Κιμ Κλάιστερς μετά από την συμμετοχή της στο US Open και γι' αυτό αποφάσισε να μην πάρει μέρος στο Roland Garros που αρχίζει στο Παρίσι στις 27 Σεπτεμβρίου.

Η 37χρονη Βελγίδα η οποία έφτασε το 2001 και το 2003 στον τελικό στο Roland Garros ενημέρωσε τους θαυμαστές της μέσα από τα social media για την απόφαση της:

«Αποφάσισα να περάσω τις επόμενες εβδομάδες με την οικογένειά μου. Στη Νέα Υόρκη έκανα μεγάλη πρόοδο και επίσης είδα τι χρειάζεται να δουλέψω. Δεν είμαι σίγουρη που θα παίξω ξανά, αλλά θα σας ενημερώσω. Για την ώρα, επιστρέφω στις προπονήσεις και στα σχολικά γεύματα».

Αντίθετα με wild card θα συμμετάσχει η Τσβετάνα Πιρόνκοβα που έφτασε έως τους "8" στο US Open αλλά και η Τζίνι Μπουσάρντ που έπαιξε στον τελικό στο τουρνουά της Κωνσταντινούπολης.

I have had many firsts and exciting matches on clay in my career and they all hold special memories for me. Good luck to all the players and tournaments @InteBNLdItalia @WTA @FFTennis @rolandgarros pic.twitter.com/Lg6mhgwx7r

— Kim Clijsters (@Clijsterskim) September 14, 2020