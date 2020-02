Παρίσι, 7 Ιουνίου 2009. Κέιπ Τάουν, 7 Φεβρουαρίου 2020.

Έντεκα χρόνια μετά από την κατάκτηση του μοναδικού τίτλου του στο Roland Garros ο Ρότζερ Φέντερερ άκουσε στο Κέιπ Τάουν τον Ράφα Ναδάλ του λέει πως αισθάνθηκε εκείνη την ημέρα στο Παρίσι.

Ο "βασιλιάς" του Roland Garros, Ράφα Ναδάλ, είχε ηττηθεί για 1η φορά στο Παρίσι και στον 4ο γύρο του τουρνουά, από τον Ρόμπιν Σόντερλινγκ.

Ο Σουηδός κέρδισε με 3-1 τον Ναδάλ και έφτασε έως τον τελικό όπου τον περίμενε ο Φέντερερ για να τον νικήσει και να κατακτήσει το μοναδικό Roland Garros της καριέρας του.

Χρόνια μετά, στο Κέιπ Τάουν, ο Ράφα πριν από το παιχνίδι του με τον Ρότζερ για την Αφρική του αποκάλυψε ότι φώναξε και ήταν τόσο χαρούμενος με τη νίκη του στον τελικό με τον Σουηδό.

Δείτε την αποκάλυψη του Φέντερερ και τη νίκη του στο Roland Garros 2009:

"Rafa told me today that he cried when I won my French Open in '09, he was so happy for me."

